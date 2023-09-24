Американский разведчик разнёс "формулу мира" Зеленского и назвал её реального автора

"Формула мира" Владимира Зеленского, к которой он пытался привлечь внимание в ходе выступления в ООН, нелепа. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"То, что представил Зеленский, просто слово в слово повторяет позицию США. <…> Зеленский представил нелепый план мира", — сказал он в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.