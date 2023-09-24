Американский разведчик разнёс "формулу мира" Зеленского и назвал её реального автора
Экс-разведчик Риттер назвал абсурдной "формулу мира" Зеленского
"Формула мира" Владимира Зеленского, к которой он пытался привлечь внимание в ходе выступления в ООН, нелепа. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"То, что представил Зеленский, просто слово в слово повторяет позицию США. <…> Зеленский представил нелепый план мира", — сказал он в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.
По словам Риттера, требование к России вернуться на границы Украины по состоянию на 1991 год — идея США, которой лишь вторит Зеленский. Он считает, что целью санкций против РФ было нанесение урона РФ, чтобы она согласилась на это.
Напомним, Владимир Зеленский предложил свою "формула мира", состоящую из десяти пунктов. Она обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение документа бесперспективно, а сам он — неадекватная бумага. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, все знают о нереализованности "формулы".
ТАСС / IMAGO / MediaPunch