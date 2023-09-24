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24 сентября, 07:17

Американский разведчик разнёс "формулу мира" Зеленского и назвал её реального автора

Экс-разведчик Риттер назвал абсурдной "формулу мира" Зеленского

"Формула мира" Владимира Зеленского, к которой он пытался привлечь внимание в ходе выступления в ООН, нелепа. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"То, что представил Зеленский, просто слово в слово повторяет позицию США. <…> Зеленский представил нелепый план мира", — сказал он в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

По словам Риттера, требование к России вернуться на границы Украины по состоянию на 1991 год — идея США, которой лишь вторит Зеленский. Он считает, что целью санкций против РФ было нанесение урона РФ, чтобы она согласилась на это.

В Госдуме объяснили суть "формулы мира Зеленского" затягиванием переговоров

В Госдуме объяснили суть "формулы мира Зеленского" затягиванием переговоров

Напомним, Владимир Зеленский предложил свою "формула мира", состоящую из десяти пунктов. Она обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение документа бесперспективно, а сам он неадекватная бумага. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, все знают о нереализуемости "формулы".

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / MediaPunch

Матвей Константинов
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