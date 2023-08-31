Лавров объяснил турецкому коллеге бесперспективность "формулы мира Зеленского"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров детально обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом украинский конфликт и объяснил, что продвижение "формулы мира Зеленского" бесперспективно. Об этом главный дипломат России рассказал на пресс-конференции по итогам общения с турецким коллегой.

"Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг неё, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира [президента Украины Владимира] Зеленского", — сообщил Лавров.

Глава российского МИД назвал фундаментальную проблему формулы украинского лидера. По его мнению, фактически все "мирные" инициативы Украины сводятся к отвлечению от попыток ведения серьёзного диалога о том, как обеспечить равностороннюю и монолитную систему безопасности, которая позволит избегать конфликтов в европейском регионе.