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31 августа, 15:36

Лавров объяснил турецкому коллеге бесперспективность "формулы мира Зеленского"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров детально обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом украинский конфликт и объяснил, что продвижение "формулы мира Зеленского" бесперспективно. Об этом главный дипломат России рассказал на пресс-конференции по итогам общения с турецким коллегой.

"Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг неё, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира [президента Украины Владимира] Зеленского", сообщил Лавров.

Глава российского МИД назвал фундаментальную проблему формулы украинского лидера. По его мнению, фактически все "мирные" инициативы Украины сводятся к отвлечению от попыток ведения серьёзного диалога о том, как обеспечить равностороннюю и монолитную систему безопасности, которая позволит избегать конфликтов в европейском регионе.

В МИД подтвердили, что Лавров поедет в Нью-Дели на саммит "Группы двадцати"

В МИД подтвердили, что Лавров поедет в Нью-Дели на саммит "Группы двадцати"

Напомним, ранее сегодня Лавров предложил своему коллеге Фидану обсудить вопросы, которые будут рассматриваться на грядущей встрече президентов государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. В качестве основных тем были выделены возобновление зернового соглашения, дипломатическое урегулирование для достижения справедливого в отношении всех сторон конфликта мира на Украине, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.

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ТАСС / Александр Щербак

Юрий Лысенко
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