Лавров объяснил турецкому коллеге бесперспективность "формулы мира Зеленского"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров детально обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом украинский конфликт и объяснил, что продвижение "формулы мира Зеленского" бесперспективно. Об этом главный дипломат России рассказал на пресс-конференции по итогам общения с турецким коллегой.
"Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине и вокруг неё, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира [президента Украины Владимира] Зеленского", — сообщил Лавров.
Глава российского МИД назвал фундаментальную проблему формулы украинского лидера. По его мнению, фактически все "мирные" инициативы Украины сводятся к отвлечению от попыток ведения серьёзного диалога о том, как обеспечить равностороннюю и монолитную систему безопасности, которая позволит избегать конфликтов в европейском регионе.
Напомним, ранее сегодня Лавров предложил своему коллеге Фидану обсудить вопросы, которые будут рассматриваться на грядущей встрече президентов государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. В качестве основных тем были выделены возобновление зернового соглашения, дипломатическое урегулирование для достижения справедливого в отношении всех сторон конфликта мира на Украине, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.
ТАСС / Александр Щербак