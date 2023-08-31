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31 августа, 13:50

Лавров и Фидан обсудят темы, которые затронут Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил своему коллеге министру иностранных дел Турции Хакану Фидану обсудить вопросы, которые будут рассматриваться на грядущей встрече президентов государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Видео © МИД России

"Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение", обратился российский министр к руководителю турецкой дипломатии.

Фидан в свою очередь и сам высказал уверенность, что переговоры с коллегой станут хорошей подготовкой перед личной встречей Путина и Эрдогана. Он поблагодарил Лаврова за тёплый приём и озвучил основные темы обсуждения: возобновление зернового соглашения, дипломатическое урегулирование для достижения справедливого в отношении всех сторон конфликта мира на Украине, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.

Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ

Эрдоган и Путин могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ

Ранее сегодня на тему встречи президентов Путина и Эрдогана высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, встреча лидеров двух стран — последний шанс Москвы на возвращение в зерновую сделку.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Юрий Лысенко
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