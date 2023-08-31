Лавров и Фидан обсудят темы, которые затронут Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил своему коллеге министру иностранных дел Турции Хакану Фидану обсудить вопросы, которые будут рассматриваться на грядущей встрече президентов государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Видео © МИД России

"Учитывая, что президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение", — обратился российский министр к руководителю турецкой дипломатии.

Фидан в свою очередь и сам высказал уверенность, что переговоры с коллегой станут хорошей подготовкой перед личной встречей Путина и Эрдогана. Он поблагодарил Лаврова за тёплый приём и озвучил основные темы обсуждения: возобновление зернового соглашения, дипломатическое урегулирование для достижения справедливого в отношении всех сторон конфликта мира на Украине, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.