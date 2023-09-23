"Все это знают": Лавров назвал абсолютно нереализуемой "формулу мира" Зеленского

Так называемая формула мира, выдвинутая Владимиром Зеленским, нереализуема, и все вокруг это понимают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что российская сторона руководствуется голой действительностью, а сегодня она такова, что Зеленский вместе с кураторами твёрдо стоит на том, что никакой основы для мира, кроме как его "формулы", не существует.

"Формула Зеленского" — я даже не знаю, можно по-разному её описывать — абсолютно нереализуема, и все это знают", — подчеркнул Лавров.