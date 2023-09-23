"Все это знают": Лавров назвал абсолютно нереализуемой "формулу мира" Зеленского
Лавров: "Формула мира" Зеленского нереализуема, и все вокруг это знают
Так называемая формула мира, выдвинутая Владимиром Зеленским, нереализуема, и все вокруг это понимают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр подчеркнул, что российская сторона руководствуется голой действительностью, а сегодня она такова, что Зеленский вместе с кураторами твёрдо стоит на том, что никакой основы для мира, кроме как его "формулы", не существует.
"Формула Зеленского" — я даже не знаю, можно по-разному её описывать — абсолютно нереализуема, и все это знают", — подчеркнул Лавров.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад намеренно поддерживает только план урегулирования конфликта Зеленского, который фактически является "формулой войны". По мнению политика, западные лидеры совершенно не думают об украинцах.
Напомним, Владимир Зеленский предложил "формулу мира" из десяти пунктов. Документ обсуждался на международной встрече в Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как уже отмечал Сергей Лавров, продвижение "формулы" бесперспективно. Позднее он назвал документ неадекватной бумагой.
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