Запад демонстративно поддерживает только план урегулирования конфликта президента Украины Владимира Зеленского, который фактически является "формулой войны", ведь западные лидеры не думают об украинцах. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Не нужны мир и процветание на Украине ни Байдену, ни Боррелю, ни Зеленскому. Они и дальше готовы выдвигать различные "формулы" не мира, нет, а "войны" до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы", — написал он в телеграм-канале.

Депутат напомнил, что США не собираются останавливаться на поставках кассетных снарядов, а хотят отправить Киеву и ракеты с обеднённым ураном. Западу плевать на то, что останется от Украины, его цель — Россия, подчеркнул Слуцкий. Он призвал лидеров других стран не поддаваться на диктат Вашингтона и помнить, что мир гораздо больше "золотого миллиарда".