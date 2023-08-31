Боррель: ЕС отодвинул все мирные предложения, кроме "плана Зеленского"

Евросоюз не рассматривает никаких предложений по урегулированию конфликта на Украине, кроме плана её президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, остальные инициативы "были отодвинуты".

"План Зеленского единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы — от Китая, Бразилии, африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам неформального заседания министров иностранных дел ЕС.