Генсек ООН не видит на обозримом горизонте возможность мира на Украине

Завершение конфликта на Украине не просматривается даже на горизонте, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать прорыва по данному вопросу в ходе грядущей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи 19–25 сентября.

"Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине. Я считаю, что мы пока к этому не пришли", — сказал он.

В связи с этим, считает генсек ООН, необходимо принимать меры по снижению влияния украинского кризиса на мир.