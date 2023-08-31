Генсек ООН не видит на обозримом горизонте возможность мира на Украине
Гутерриш заявил, что даже на горизонте не видит завершения украинского конфликта
Завершение конфликта на Украине не просматривается даже на горизонте, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать прорыва по данному вопросу в ходе грядущей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи 19–25 сентября.
"Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине. Я считаю, что мы пока к этому не пришли", — сказал он.
В связи с этим, считает генсек ООН, необходимо принимать меры по снижению влияния украинского кризиса на мир.
А по словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, ЕС не рассматривает никаких предложений по урегулированию конфликта на Украине, кроме плана её президента Владимира Зеленского. По его словам, инициативы, предложенные Китаем, Бразилией и странами Африки, "отодвинуты".
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta