В Госдуме объяснили суть "формулы мира Зеленского" затягиванием переговоров
Депутат Чепа назвал бесперспективной "формулу мира Зеленского"
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бесперспективной "формулу мира", выдвинутую Владимиром Зеленским. По его мнению, она никогда не сработает и Киев не сможет привлечь нейтральные страны к её поддержке, как уже заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"То, что официально предлагает Киев, предназначено для затягивания переговоров. Официальный Киев всячески торпедирует мирные переговоры и выдвигает неприемлемые условия", — приводит слова Чепы RT.
Как рассказывал Лайф, ранее Зеленский предложил "формулу мира", состоящую из десяти пунктов. Документ обсуждался на международной встрече в саудовской Джидде, которая прошла с 5 по 7 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что продвижение "формулы" бесперспективно, и даже называл документ неадекватной бумагой. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Киев не в состоянии притянуть к своей "формуле мира" нейтральные страны.
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