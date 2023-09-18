В Госдуме объяснили суть "формулы мира Зеленского" затягиванием переговоров

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бесперспективной "формулу мира", выдвинутую Владимиром Зеленским. По его мнению, она никогда не сработает и Киев не сможет привлечь нейтральные страны к её поддержке, как уже заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.