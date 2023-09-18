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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 07:00
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Небензя: Украина не может притянуть к своей "формуле мира" нейтральные страны

Украина не может привлечь к своей "формуле мира" нейтральные страны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Что касается встреч по так называемой формуле мира Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Дипломат отметил, что нет признаков того, что в эту дискуссию удалось вовлечь ООН. Тем более что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш не единожды говорил о приверженности принципу беспристрастности и равноудалённости.

Небензя призвал сверять с фактами всё, что говорят в Незалежной о международной поддержке "плана Зеленского", в том числе "с недавним разделом заявления "Двадцатки" по украинскому кризису".

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Напомним, Владимир Зеленский предложил "формулу мира" из десяти пунктов, опубликованную на сайте Офиса президента Украины. Документ обсуждался на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, продвижение "формулы" бесперспективно. Позднее он назвал документ неадекватной бумагой.

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EPA / ТАСС / Peter Foley

Матвей Константинов
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