Небензя: Украина не может притянуть к своей "формуле мира" нейтральные страны

Украина не может привлечь к своей "формуле мира" нейтральные страны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Что касается встреч по так называемой формуле мира Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Дипломат отметил, что нет признаков того, что в эту дискуссию удалось вовлечь ООН. Тем более что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш не единожды говорил о приверженности принципу беспристрастности и равноудалённости.