В Чехии заговорили о сценарии, который на Украине сочтут предательством

Украина почувствует себя преданной, если страны Запада начнут давить на неё по поводу переговоров. Такими опасениями поделился глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он подчеркнул, что для западного блока единственной переговорной основой остаётся так называемая "формула мира" Владимира Зеленского.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не согласна принять, то Запад всё равно проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", — выразил мнение политик.