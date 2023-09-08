В Чехии предрекли развал Украины

Из-за больших потерь в результате военного конфликта на Украине страна может полностью развалиться, а Россия займёт её место и останется важным объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы. Об этом заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

По его словам, если напряжённая ситуация будет наблюдаться и дальше, лишь набирая обороты, то в мире появится ещё один замороженный конфликт, который может создать серьёзные проблемы и повлечь непоправимые последствия для части Европы, в которую входит Чехия.

"Исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы", — приводит его слова Mysl Polska.

Шандор отметил, что сейчас есть угроза постепенного вовлечения в конфликт ещё большего количества стран, причём даже тех, которые не выражают подобных намерений. Как напомнил генерал, многие мировые лидеры неоднократно заявляли о том, что тотальная война с Россией не входит в их интересы, однако всё может обернуться иначе.

"Боюсь, мы будем всё больше и больше втягиваться в этот конфликт", — предостерёг Шандор.