Президент Украины Владимир Зеленский и правительство Незалежной будут вынуждены пойти на уступки территорий ради прекращения вооружённого конфликта в стране, уверен обозреватель чешского издания Lidovky Ян Махачек.

"Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа – начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально отказалась бы от четырёх регионов в обмен на американские (западные) гарантии безопасности", — поделился прогнозом Махачек.

Автор статьи считает, что дальнейшие поставки вооружений украинским бойцам, в том числе истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, уже не способны склонить чашу весов на поле боя в пользу Киева. Преимущество в любом случае останется за российскими ВВС и ПВО.

Махачек добавил, что заморозка конфликта поможет снизить напряжённость в отношениях Европы и России, а также послужит началом для организации новой структуры безопасности в европейском регионе. Кроме того, окончание горячей фазы противостояния позволит США переключиться на борьбу с их ключевым соперником — Китаем.