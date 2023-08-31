В Чехии предрекли заморозку конфликта на Украине и отказ Зеленского от некоторых земель
Lidovky: Зеленскому придётся уступить территории ради прекращения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский и правительство Незалежной будут вынуждены пойти на уступки территорий ради прекращения вооружённого конфликта в стране, уверен обозреватель чешского издания Lidovky Ян Махачек.
"Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа – начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально отказалась бы от четырёх регионов в обмен на американские (западные) гарантии безопасности", — поделился прогнозом Махачек.
Автор статьи считает, что дальнейшие поставки вооружений украинским бойцам, в том числе истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, уже не способны склонить чашу весов на поле боя в пользу Киева. Преимущество в любом случае останется за российскими ВВС и ПВО.
Махачек добавил, что заморозка конфликта поможет снизить напряжённость в отношениях Европы и России, а также послужит началом для организации новой структуры безопасности в европейском регионе. Кроме того, окончание горячей фазы противостояния позволит США переключиться на борьбу с их ключевым соперником — Китаем.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что ВСУ якобы успешно применили произведённое на Украине дальнобойное оружие. По его словам, дальность поражения целей составляет 700 километров.
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