Эксперт рассказал об угрозах, которые повисли над Зеленским из-за провалов ВСУ
Эксперт Джаралла: Зеленскому грозит военный переворот, если не будет выборов
Военный переворот может произойти на Украине из-за нежелания её лидера Владимира Зеленского проводить президентские выборы. Об этом заявил политический эксперт Владимир Джаралла, его слова приводит "Царьград".
"Зеленский недавно вызвал недовольство ещё и тем, что намекнул: может, дескать, не проводить пока выборы… Ему тут же указали, что они обязательно должны состояться. Если же он будет ещё больше трепыхаться, то не исключена возможность военного переворота", — сказал он.
Дело в том, что Зеленский боится, что США и Европа сделают его козлом отпущения из-за провалов на поле битвы, где ВС РФ уничтожают их вооружение. Так на Западе наконец поняли: Украина обманывает, когда просит поддержки и обещает одержать победу, добавил эксперт.
Напомним, что ранее Зеленский допустил проведение выборов в военное время при нескольких условиях. Он посетовал, что всё это стоит немалых денег, и призвал Запад оплатить их. Отреагировали на требование Зеленского в Конгрессе США, поставив его на место. Меж тем политолог Дмитрий Журавлёв предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может стать кандидатом в президенты Украины.
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