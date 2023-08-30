Эксперт рассказал об угрозах, которые повисли над Зеленским из-за провалов ВСУ

"Зеленский недавно вызвал недовольство ещё и тем, что намекнул: может, дескать, не проводить пока выборы… Ему тут же указали, что они обязательно должны состояться. Если же он будет ещё больше трепыхаться, то не исключена возможность военного переворота", — сказал он.