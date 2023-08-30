"Бомбануло": Стало известно о серьёзной ссоре Байдена с Зеленским из-за требовательности второго

Во время первой встречи президентов Незалежной и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в 2021 году в Белом доме произошёл конфликт. Украинский лидер сильно насел на американского коллегу с различными запросами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки" Франклина Фоера.

"Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации [Байдена] согласились, что его бомбануло", — говорится в книге.

Фоер рассказал, что во время встречи Зеленский показал свой непрофессионализм, закидывая Байдена требованиями. В том числе украинский президент заикнулся о вступлении Незалежной в НАТО. Зеленский также сказал, что Франция и Германия собираются выйти из блока.

"Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена", — подчеркнул Фоер.

Кроме того, Зеленский считал Байдена слабым политиком, ведь тот снял санкции с компании РФ, которая строила газопровод "Северный поток – 2". Как пишут журналисты, автор не ссылается в книге на точные даты или прямые источники, отмечая лишь, что ту или иную информацию предоставили в узком круге советников президента Штатов.