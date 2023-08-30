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30 августа, 11:58

"Бомбануло": Стало известно о серьёзной ссоре Байдена с Зеленским из-за требовательности второго

Guardian: Зеленский сильно разозлил Байдена при первой же встрече в 2021 году

<p>Обложка © Getty Images / Drew Angerer</p>

Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Во время первой встречи президентов Незалежной и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в 2021 году в Белом доме произошёл конфликт. Украинский лидер сильно насел на американского коллегу с различными запросами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки" Франклина Фоера.

"Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации [Байдена] согласились, что его бомбануло", — говорится в книге.

Фоер рассказал, что во время встречи Зеленский показал свой непрофессионализм, закидывая Байдена требованиями. В том числе украинский президент заикнулся о вступлении Незалежной в НАТО. Зеленский также сказал, что Франция и Германия собираются выйти из блока.

"Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена", — подчеркнул Фоер.

Кроме того, Зеленский считал Байдена слабым политиком, ведь тот снял санкции с компании РФ, которая строила газопровод "Северный поток – 2". Как пишут журналисты, автор не ссылается в книге на точные даты или прямые источники, отмечая лишь, что ту или иную информацию предоставили в узком круге советников президента Штатов.

Зеленскому расшифровали оскорбительный сигнал от Байдена на саммите НАТО

Зеленскому расшифровали оскорбительный сигнал от Байдена на саммите НАТО

Ранее Лайф рассказывал, как Байден публично осадил Владимира Зеленского в ответ на недовольство главы Незалежной решением не приглашать Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе в июле. Так, американский президент сказал, что Киев "застрял" с Соединёнными Штатами и Вашингтон "никуда от него не денется".

Светлана Оперук
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