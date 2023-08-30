Политолог назвал имя одного из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины

Президентские выборы на Украине в 2024 году, скорее всего, завершатся победой нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Однако одним из кандидатов на пост может стать главнокомандующий вооружёнными силами страны Валерий Залужный. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявил политолог Дмитрий Журавлёв.

В случае победы популярность Зеленского среди украинцев вряд ли вырастет, однако это может повысить его легитимность, что позволит Украине "говорить более громким голосом" на Западе, считает эксперт. С другой стороны, добавил Журавлёв, Зеленский может и проиграть выборы. Но нельзя быть уверенным в том, что при нынешней ситуации и фактически отсутствующей оппозиции на Украине поражение текущего президента не будет засчитано или обнародовано.

Рассуждать об альтернативных кандидатах на пост главы государства в настоящее время сложно, отметил политолог: политическая элита, в отличие от военной, уже не популярна в стране. Однако среди последних можно выделить таких, кто мог бы заручиться поддержкой граждан и возглавить Незалежную. Таковым, к примеру, является действующий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"К власти могут прийти военные, а не политики. В принципе, военное положение даже психологически оправдывает такую возможность", — заметил политолог.