Лавров назвал "формулу мира" Зеленского неадекватной бумагой

"Мало кто это всерьёз воспринимал, но одержимость Запада нас сдержать и победить проявилась в том, что это абсолютно неадекватная бумага стала частью официальной позиции Запада, которую он начинает продвигать напёрсточными, грязными, нечистоплотными методами", — отметил министр на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.