Лавров назвал "формулу мира" Зеленского неадекватной бумагой
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неадекватной бумагой "формулу мира" Владимира Зеленского, которую Запад провозгласил единственной основой для урегулирования украинского кризиса.
"Мало кто это всерьёз воспринимал, но одержимость Запада нас сдержать и победить проявилась в том, что это абсолютно неадекватная бумага стала частью официальной позиции Запада, которую он начинает продвигать напёрсточными, грязными, нечистоплотными методами", — отметил министр на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Напомним, ранее Зеленский предложил так называемую "формулу мира", состоящую из 10 пунктов. На сайте Офиса президента Украины ранее опубликовали разъяснение этого документа. Также "формула" обсуждалась на международной встрече в саудовской Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что продвижение "формулы мира Зеленского" бесперспективно.