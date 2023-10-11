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11 октября, 08:21

Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта

Конфликт на Украине находится на "последней и самой сложной" стадии, так считает Владимир Зеленский. Однако он затруднился ответить, когда точно закончатся боевые действия.

"Я не могу назвать точную дату, думаю, никто, может быть, только Трамп, однажды. Кажется, я знаю, когда, но я не могу тебе этого сказать. Это последняя часть войны. Это не её середина. У нас много страхов: денег, оружия, но мы находимся на последней стадии, самой сложной", — заявил он румынскому изданию Digi24.

"Существует риск": Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

"Существует риск": Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

А ранее Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы будут проходить после окончания конфликта.

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president.gov.ua

Александра Вишнякова
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