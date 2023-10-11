Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта

"Я не могу назвать точную дату, думаю, никто, может быть, только Трамп, однажды. Кажется, я знаю, когда, но я не могу тебе этого сказать. Это последняя часть войны. Это не её середина. У нас много страхов: денег, оружия, но мы находимся на последней стадии, самой сложной", — заявил он румынскому изданию Digi24.