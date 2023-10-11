Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта

Конфликт на Украине находится на "последней и самой сложной" стадии, так считает Владимир Зеленский. Однако он затруднился ответить, когда точно закончатся боевые действия.

"Я не могу назвать точную дату, думаю, никто, может быть, только Трамп, однажды. Кажется, я знаю когда, но я не могу тебе этого сказать", — заявил он румынскому изданию Digi24.