ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2023, 08:21
4886

Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта

Конфликт на Украине находится на "последней и самой сложной" стадии, так считает Владимир Зеленский. Однако он затруднился ответить, когда точно закончатся боевые действия.

"Я не могу назвать точную дату, думаю, никто, может быть, только Трамп, однажды. Кажется, я знаю когда, но я не могу тебе этого сказать", — заявил он румынскому изданию Digi24.

Зеленский уверен, что сейчас идёт "последняя часть" конфликта и у Киева в связи с этим "много страхов".

Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле
Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

А ранее Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы будут проходить после окончания конфликта.

BannerImage

president.gov.ua

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar