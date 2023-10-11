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11 октября, 02:30

"Существует риск": Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

Зеленский опасается, что ситуация в Израиле отвлечёт внимание Запада от Украины

Эскалация палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание международного сообщества от ситуации на Украине, заявил в беседе с телеканалом France 2 Владимир Зеленский.

"Существует риск того, что международное внимание отвлечётся от Украины, и это будет иметь последствия", — высказал свои опасения Зеленский.

Аналогичное мнение ранее высказал и сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, который заявил, что Зеленский сильно боится потерять военную поддержку Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам экс-разведчика, все уже забыли об Украине, так как всё внимание сейчас сфокусировано на противостоянии Израиля и Палестины.

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Лайф сообщал, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери: по последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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