"Существует риск": Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

Эскалация палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание международного сообщества от ситуации на Украине, заявил в беседе с телеканалом France 2 Владимир Зеленский.

"Существует риск того, что международное внимание отвлечётся от Украины, и это будет иметь последствия", — высказал свои опасения Зеленский.

Аналогичное мнение ранее высказал и сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, который заявил, что Зеленский сильно боится потерять военную поддержку Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам экс-разведчика, все уже забыли об Украине, так как всё внимание сейчас сфокусировано на противостоянии Израиля и Палестины.