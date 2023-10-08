Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
В Израиле ввели в действие пункт закона, означающий объявление войны
Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, следует из решения военно-политического блока о вводе в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что война была навязана Израилю в результате террористической атаки из сектора Газа.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по Тель-Авиву и южной части Израиля был нанесён массовый ракетный удар. Сразу после этого на территорию еврейского государства зашли бойцы ХАМАС, а само движение объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и ещё около 1990 пострадавших.
Zuma / TASS