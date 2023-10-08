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8 октября, 12:58

Израиль официально объявил о переходе в состояние войны

В Израиле ввели в действие пункт закона, означающий объявление войны

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, следует из решения военно-политического блока о вводе в действие "пункта 40" Основного закона о правительстве. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства", говорится в сообщении.

Подчёркивается, что война была навязана Израилю в результате террористической атаки из сектора Газа.

Бойцы ХАМАС проникли в общину на юге Израиля, ЦАХАЛ в ответ применяет танки

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Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по Тель-Авиву и южной части Израиля был нанесён массовый ракетный удар. Сразу после этого на территорию еврейского государства зашли бойцы ХАМАС, а само движение объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и ещё около 1990 пострадавших.

Обложка ©

Zuma / TASS

Матвей Константинов
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