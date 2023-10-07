Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских радикалов

Как уже сообщал Лайф, на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива сегодня утром звучала воздушная тревога. При ракетном обстреле с территории сектора Газа погибла 70-летняя женщина: снаряд попал прямо в её дом. Также некоторые жители получили осколочные ранения. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры и говорят, что были выпущены десятки ракет, на улицах вспыхивают пожары. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур. При этом Армия обороны Израиля уже объявила о "состоянии готовности к войне".