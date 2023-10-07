Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских радикалов
Палестинские радикалы проникли на территорию Израиля на фоне массированного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии страны.
Палестинские радикалы проникли на территорию Израиля. Видео © Twitter / NeriaKraus / LaCadutaDiRoma / Obayobrian1
"За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию", — говорится в сообщении.
Как уже сообщал Лайф, на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива сегодня утром звучала воздушная тревога. При ракетном обстреле с территории сектора Газа погибла 70-летняя женщина: снаряд попал прямо в её дом. Также некоторые жители получили осколочные ранения. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры и говорят, что были выпущены десятки ракет, на улицах вспыхивают пожары. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур. При этом Армия обороны Израиля уже объявила о "состоянии готовности к войне".
Twitter / NeriaKraus