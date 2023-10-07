Армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне"
Армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" на фоне сегодняшнего массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Министр обороны страны Йоав Галант поручил призвать на военную службу резервистов.
"Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне... В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций", — говорится в сообщении.
Жителей южных и центральных районов страны призвали не уезжать далеко от укрытий, а население в окрестностях сектора Газа — спуститься в убежища.
Последствия обстрела Израиля со стороны сектора Газа. Видео © X / Hamdah Salhut
Напомним, сегодня, 7 октября, на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива прозвучали сирены воздушной тревоги. В результате ракетного обстрела с территории сектора Газа уже есть погибшая: в дом 70-летней женщины попал снаряд. Очевидцы в соцсетях сообщают о десятках выпущенных ракет, есть раненные осколками, на улицах вспыхивают пожары. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур.
X / Baba Banaras™