Армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" на фоне сегодняшнего массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Министр обороны страны Йоав Галант поручил призвать на военную службу резервистов.

"Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне... В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций", — говорится в сообщении.

Жителей южных и центральных районов страны призвали не уезжать далеко от укрытий, а население в окрестностях сектора Газа — спуститься в убежища.

Последствия обстрела Израиля со стороны сектора Газа. Видео © X / Hamdah Salhut