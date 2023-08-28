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28 августа, 05:55

Израиль нанёс ракетный удар по сирийскому аэропорту Алеппо

SANA: Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после ракетной атаки Израиля

Израиль нанёс ракетный удар по сирийскому аэропорту Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство обороны республики.

"Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанёс в 04:30 ракетный удар по международному аэропорту Алеппо", — говорится в сообщении.

В результате удара была повреждена взлётно-посадочная полоса. Уточняется, что атака последовала со стороны Средиземного моря. Это уже 22-й удар Израиля по территории Сирии с начала 2023 года.

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Ранее в Сирии заявили о гибели четырёх военных в результате израильского удара по Дамаску. В Минобороны страны сообщили, что средства ПВО сбили ракеты, но атака всё равно привела к человеческим жертвам.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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