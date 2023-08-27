Конгрессмены США впервые за 10 лет побывали на северо-западе Сирии

Члены Конгресса США в первый раз за десять лет побывали в районе пограничного перехода с Турцией, который находится в северо-западной части Сирии. В феврале он пострадал от мощнейшего землетрясения. О визите американских политиков сообщила газета New York Times.

"В воскресенье три члена Конгресса США, в том числе представитель Френч Хилл, республиканец из Арканзаса, ненадолго посетили сирийскую сторону одного из пограничных переходов. Это был первый за десятилетие визит американских законодателей в эту часть страны", — сказано в материале.

В тексте отмечено, что сирийцы надеются на то, что визит законотворцев из Штатов в будущем улучшит жизнь в регионе. Сейчас там катастрофическая гуманитарная ситуация.