Истощённого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после землетрясения
Вызволенный из-под завалов спустя три месяца сириец. Обложка © Akhbar.fouri
В Сирии спустя три месяца после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живого мужчину. На опубликованных порталом Akhbar.fouri кадрах видно, что пострадавший сильно истощён и успел отрастить бороду.
Неизвестно, как он смог дождаться спасения, чем питался и какие получил травмы. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение. Толчки ощущались и в Сирии, где погибло более восьми тысяч человек. В республику для помощи в разборе завалов были направлены российские спасатели.