Истощённого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после землетрясения

В Сирии спустя три месяца после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живого мужчину. На опубликованных порталом Akhbar.fouri кадрах видно, что пострадавший сильно истощён и успел отрастить бороду.

Неизвестно, как он смог дождаться спасения, чем питался и какие получил травмы. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.