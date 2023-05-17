Регион

Уведомления отключены

17 мая, 10:09

Истощённого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после землетрясения

<p>Вызволенный из-под завалов спустя три месяца сириец. Обложка © Akhbar.fouri</p>

Вызволенный из-под завалов спустя три месяца сириец. Обложка © Akhbar.fouri

В Сирии спустя три месяца после разрушительного землетрясения из-под завалов достали живого мужчину. На опубликованных порталом Akhbar.fouri кадрах видно, что пострадавший сильно истощён и успел отрастить бороду.

Неизвестно, как он смог дождаться спасения, чем питался и какие получил травмы. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение. Толчки ощущались и в Сирии, где погибло более восьми тысяч человек. В республику для помощи в разборе завалов были направлены российские спасатели.

Матвей Константинов
  • Новости
  • землетрясения
  • Сирия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров