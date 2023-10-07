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7 октября, 08:37

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи"

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи" в ответ на действия ХАМАС, заявил представитель вооружённых силы Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, на данный момент палестинцы выпустили более 2,2 тысяч ракет. Бойцы ХАМАСа проникают в Израиль с суши, моря и воздуха. Известно о как минимум семи местах, где разгорелись бои.

В пресс-службе ЦАХАЛа указывают, что десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа.

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Напомним, с самого утра палестинцы из сектора Газа наносят удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В центре и на юге страны введено особое положение, а ЦАХАЛ начал наносить ответные удары. Тем временем ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Аксы". Как отметил министр обороны Израиля Йоав Галант, движение объявило войну.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg

Матвей Константинов
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