ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи"
ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи" в ответ на действия ХАМАС, заявил представитель вооружённых силы Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.
По его словам, на данный момент палестинцы выпустили более 2,2 тысяч ракет. Бойцы ХАМАСа проникают в Израиль с суши, моря и воздуха. Известно о как минимум семи местах, где разгорелись бои.
В пресс-службе ЦАХАЛа указывают, что десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа.
Напомним, с самого утра палестинцы из сектора Газа наносят удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В центре и на юге страны введено особое положение, а ЦАХАЛ начал наносить ответные удары. Тем временем ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Аксы". Как отметил министр обороны Израиля Йоав Галант, движение объявило войну.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg