Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Израильская армия начала наносить удары по территории сектора Газа после массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.
Обстановка в Израиле. Видео © Twitter / BattaKashmiri
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.
Как уже сообщал Лайф, сегодня утром на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива была объявлена воздушная тревога, территория страны подверглась ракетному обстрелу. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинских радикалов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур. В центре и на юге Израиля введено особое положение.
Twitter / BattaKashmiri