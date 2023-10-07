Регион

Уведомления отключены

7 октября, 07:11

Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа

Израильская армия начала наносить удары по территории сектора Газа после массированного ракетного обстрела со стороны палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

Обстановка в Израиле. Видео © Twitter / BattaKashmiri

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.

В центре и на юге Израиля введено особое положение

В центре и на юге Израиля введено особое положение

Как уже сообщал Лайф, сегодня утром на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива была объявлена воздушная тревога, территория страны подверглась ракетному обстрелу. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинских радикалов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур. В центре и на юге Израиля введено особое положение.

Обложка ©

Twitter / BattaKashmiri

Николь Вербер
  • Новости
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров