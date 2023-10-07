В центре и на юге Израиля введено особое положение

В центральной и южной частях Израиля введено "особое положение в области безопасности" после обстрелов из сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны страны Йоав Галант.

"По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об "особом положении в области безопасности" в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа", — сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.