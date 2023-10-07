В центре и на юге Израиля введено особое положение
Дым после обстрела в Израиле. Обложка © Twitter / Igor Lviv
В центральной и южной частях Израиля введено "особое положение в области безопасности" после обстрелов из сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны страны Йоав Галант.
"По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об "особом положении в области безопасности" в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа", — сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.
Напомним, сегодня на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива зазвучала воздушная тревога, далее последовал обстрел. В ЦАХАЛ также заявили о готовности к войне и подтвердили проникновение в страну палестинских радикалов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур.