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7 октября, 06:34

В центре и на юге Израиля введено особое положение

<p>Дым после обстрела в Израиле. Обложка © Twitter / Igor Lviv</p>

Дым после обстрела в Израиле. Обложка © Twitter / Igor Lviv

В центральной и южной частях Израиля введено "особое положение в области безопасности" после обстрелов из сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны страны Йоав Галант.

"По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об "особом положении в области безопасности" в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа", сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенные оттуда ракеты

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенные оттуда ракеты

Напомним, сегодня на юге Израиля, а также в районе Тель-Авива зазвучала воздушная тревога, далее последовал обстрел. В ЦАХАЛ также заявили о готовности к войне и подтвердили проникновение в страну палестинских радикалов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур.

Матвей Константинов
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