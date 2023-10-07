Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС объявило стране войну
Глава Минобороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС объявило стране войну
Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение Палестины ХАМАС объявило стране войну, после чего повсеместно начались военные действия. Об этом он сказал после совещания с руководством силовых ведомств.
"[Движение] ХАМАС допустило серьёзную ошибку этим утром и начало войну против государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", — подчеркнул министр.
Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили факт проникновения палестинцев. В центре и на юге Израиля введено особое положение, армия начала наносить ответные удары.
ТАСС / IMAGO / Political Moments