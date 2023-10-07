ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля, говорится в опубликованном пресс-службой заявлении.

"Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5000 ракет и снарядов. Враг осквернил мечеть Аль-Акса и осмелился посетить место поклонения пророка Мухаммеда", — заявил он.