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7 октября, 07:26

ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля

Глава военного крыла ХАМАС ад-Дейф объявил об операции против Израиля

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля, говорится в опубликованном пресс-службой заявлении.

"Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5000 ракет и снарядов. Враг осквернил мечеть Аль-Акса и осмелился посетить место поклонения пророка Мухаммеда", заявил он.

Подчёркивается, что народ возвращается к проекту создания государства. Там призвали всех, у кого есть оружие, достать его, "ибо время пришло".

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Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили проникновение палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур. В центре и на юге страны введено особое положение, армия начала наносить удары по целям в Газе.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Матвей Константинов
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