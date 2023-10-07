ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля
Глава военного крыла ХАМАС ад-Дейф объявил об операции против Израиля
Глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции "Наводнение Аль-Акса" против Израиля, говорится в опубликованном пресс-службой заявлении.
"Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5000 ракет и снарядов. Враг осквернил мечеть Аль-Акса и осмелился посетить место поклонения пророка Мухаммеда", — заявил он.
Подчёркивается, что народ возвращается к проекту создания государства. Там призвали всех, у кого есть оружие, достать его, "ибо время пришло".
Напомним, сегодня утром со стороны сектора Газа начали наносить ракетные удары по югу Израиля и Тель-Авиву. В ЦАХАЛ заявили о готовности к войне и подтвердили проникновение палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур. В центре и на юге страны введено особое положение, армия начала наносить удары по целям в Газе.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI