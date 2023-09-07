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7 сентября, 04:40
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Украинка сообщила об унижениях от израильских таможенников

УП: Украинка рассказала об унижении в аэропорту Израиля и депортации на родину

Киевлянка была шокирована путешествием в Израиль и "издевательствами" над украинцами в аэропорту Бен-Гурион. О пережитом "шокирующем опыте" она рассказала в беседе с "Украинской правдой".

По словам Ирины, в декабре 2022 года она по приглашению друзей прилетела на зиму в Израиль. Однако в аэропорту Бен-Гурион по прилёте возникли проблемы: на паспортном контроле после тщательного изучения документов и вопроса о замужестве и детях ей велели ожидать решения в зале с другими пассажирами. При этом еду и воду ей не предложили, а купить что-либо там было невозможно.

Позже собеседование всё-таки состоялось, на нём её спросили, в частности, зачем она приехала на 90 дней. Ответ об СВО и сопутствующих проблемах работника таможни лишь позабавил. Только спустя трое суток Ирина узнала, что её депортируют и запрещают посещать Израиль в течение пяти лет, чтобы она не осталась и не получила соцпомощь. Помимо всего прочего с нею демонстративно не желали разговаривать по-английски, объяснялись исключительно по-русски.

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Украинка предполагает, что такое отношение израильтян к её согражданам объясняется тем фактом, что Россия имеет влияние на соседей Израиля — Иран и Сирию. Израиль, по её мнению, может бояться последствий со стороны России, если начнёт активно помогать Украине.

А ранее в Польше объявили о прекращении деятельности Центра по размещению беженцев с Украины. Официальной причиной называется сокращение числа прибывающих в страну.

Обложка ©

unsplash.com / Dariusz Kanclerz

Лариса Сафронова
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