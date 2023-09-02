Сотни украинцев оказались на улице из-за закрытия крупнейшего центра для беженцев в Польше

В Польше объявили о прекращении деятельности Центра по размещению беженцев с Украины, официальной причиной называется сокращение числа прибывающих в страну. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

"Крупнейший польский Центр по размещению беженцев с Украины — в Надажине, недалеко от Варшавы — был закрыт. Такое решение принял воевода Мазовецкий. Причина, по заявлению официальных лиц, заключается в сокращении числа украинцев, приезжающих в нашу страну", — отмечается в тексте.

Центр располагался в ТРЦ Ptak Warsaw Expo. После его закрытия около 300 украинцев оказались без крыши над головой. Кто-то отправился в другие приюты, а некоторые пошли сами искать жильё. О выселении их предупредили всего за несколько часов. Радиостанция напоминает, что годом ранее в Надажине числилось примерно 9 тысяч беженцев.