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Регион
Опубликовано 2 сентября 2023, 13:53
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Сотни украинцев оказались на улице из-за закрытия крупнейшего центра для беженцев в Польше

RMF FM: В Польше закрылся крупнейший центр по приёму беженцев с Украины

В Польше объявили о прекращении деятельности Центра по размещению беженцев с Украины, официальной причиной называется сокращение числа прибывающих в страну. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

"Крупнейший польский Центр по размещению беженцев с Украины — в Надажине, недалеко от Варшавы — был закрыт. Такое решение принял воевода Мазовецкий. Причина, по заявлению официальных лиц, заключается в сокращении числа украинцев, приезжающих в нашу страну", отмечается в тексте.

Центр располагался в ТРЦ Ptak Warsaw Expo. После его закрытия около 300 украинцев оказались без крыши над головой. Кто-то отправился в другие приюты, а некоторые пошли сами искать жильё. О выселении их предупредили всего за несколько часов. Радиостанция напоминает, что годом ранее в Надажине числилось примерно 9 тысяч беженцев.

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Беженцы с Украины пожаловались на травлю своих детей в польских школах

Ранее сообщалось, что в Варшаве украинские беженцы избили поляков, отказавшихся прокричать националистический лозунг "Слава Украине!". При этом полиция мигрантов трогать не стала.

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Unsplash

Татьяна Миссуми
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