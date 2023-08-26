Украинские беженцы избили поляков за отказ крикнуть "Слава Украине"

В Варшаве украинские беженцы избили поляков, отказавшихся прокричать националистический лозунг "Слава Украине!". Об этом пишет портал WolnośćTV.

В Варшаве украинские беженцы избили поляков. Видео © Twitter / WolnoscTV

Всё произошло на Вислинских бульварах 24 августа, в День независимости Украины. 12 украинцев с флагами своей страны подошли к восьмерым полякам, окружили их и начали требовать присоединиться к их националистическим кричалкам.

"Давай, скажи: "Слава Украине!" Тебе говорю, скажи: "Слава Украине!" — напирал украинский беженец.

Однако поляки наотрез отказались и попытались выбраться, но их не отпустили. После этого один из украинцев ударил поляка ногой по лицу, и завязалась драка. В результате несколько человек были госпитализированы. Как утверждает издание, прибывшая полиция не стала наказывать украинцев, а просто отпустила их.