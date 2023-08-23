Разбили окна и сломали двери: Выгнанные из хостела в Польше пьяные украинцы устроили погром

В польском городе Гданськ два пьяных украинца устроили погром в хостеле. Все произошло в минувшую пятницу, 18 августа, сообщает портал WNP, ссылаясь на пресс-секретаря местной полиции Мариуша Хржановского.

Известно, что двое граждан Незалежной в возрасте 33 и 21 года разбили окна в здании хостела. После этого они проникли внутрь, где также сломали несколько дверей. Кроме того, мужчины разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела. На место инцидента прибыла полиция, злоумышленников оперативно задержали.

При этом один из нарушителей "вёл себя агрессивно", игнорировал приказы и "бросал предметы" в правоохранителей. В организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого — более одного промилле. Как указал Хржановский, мужчины, вероятно, были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения. Украинцам предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.