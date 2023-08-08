Трое поляков избили украинца и его мать после "обмена мнениями"
Polskie Radio: В Польше трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать
Задержание одного из поляков, участвовавшего в избиении. Обложка © policja.gov.pl
В польском городе Бельск-Подляски трое местных жителей избили 20-летнего украинца и его мать. Об этом информирует Polskie Radio.
Инцидент произошёл в конце июля в центре города. Между группой поляков и украинцем произошёл "обмен мнениями", после которого местные набросились на оппонента, избив того "руками и ногами". Пострадавшему хотела помочь его мать, но женщина тоже пострадала.
Полицейские задержали на месте происшествия одного из нападавших, 33-летнего жителя города в состоянии алкогольного опьянения. После просмотра камер удалось установить и задержать двух других, ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын. Все троим грозит до трёх лет лишения свободы. В правоохранительных органах назвали случившееся "бытовым конфликтом" без "национальной подоплёки".
Ранее Лайф писал, что среди жителей Польши растёт недовольство украинцами: граждане страны стали намного хуже относиться к украинцам из-за проблем, которые спровоцировал наплыв беженцев. Об этом сообщила социолог Дорота Перетяткович.