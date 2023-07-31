"Не ценят гостеприимство": Поляки заставили украинских подростков извиняться на камеру
Жители Познани заставили украинцев извиняться за неподобающее поведение
В польской Познани фанаты футбольного клуба "Лех" заставили группу несовершеннолетних украинцев извиниться на камеру за неподобающее поведение. Об этом пишет портал wPoznaniu.pl.
Украинцы извиняются перед поляками за своё поведение. Видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Grunwald
"[Прошу извинения] за наше поведение и поведение наших товарищей и друзей. Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома", — сказал на польском языке один из подростков на видео.
Кадры с украинцами фанаты опубликовали в Сети, подписав так: "Молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся". Поляки отметили, что эти несовершеннолетние "не оценили гостеприимство" и недавно избили группу "более слабых, чем они". При этом портал подчёркивает, что всё выглядит так, будто украинцев заставили участвовать в записи.
В полиции сообщили об отслеживании профилей футбольных фанатов в Сети, уже проводится анализ видео с украинцами. Также правоохранители пообещали провести консультации с прокуратурой, если подтвердится информация о принуждении несовершеннолетних к участию в видеозаписи.
Ранее социолог Дорота Перетяткович рассказала, что недовольство поляков украинскими беженцами возрастает. По её словам, Польша приняла их с распростёртыми объятиями, но в результате оказалось, что Варшава делает для гостей больше, чем для своих граждан. Недавно поляки пожаловались, что украинцы приезжают в Польшу ради материальной помощи, а потом возвращаются домой.
Facebook заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta / Grunwald