"Не ценят гостеприимство": Поляки заставили украинских подростков извиняться на камеру

В польской Познани фанаты футбольного клуба "Лех" заставили группу несовершеннолетних украинцев извиниться на камеру за неподобающее поведение. Об этом пишет портал wPoznaniu.pl.

Украинцы извиняются перед поляками за своё поведение. Видео © Facebook (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Grunwald

"[Прошу извинения] за наше поведение и поведение наших товарищей и друзей. Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома", — сказал на польском языке один из подростков на видео.

Кадры с украинцами фанаты опубликовали в Сети, подписав так: "Молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся". Поляки отметили, что эти несовершеннолетние "не оценили гостеприимство" и недавно избили группу "более слабых, чем они". При этом портал подчёркивает, что всё выглядит так, будто украинцев заставили участвовать в записи.