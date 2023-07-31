Кражи, угрозы, драки: Полиция Германии ежедневно выезжает в общежития для украинских беженцев

Полиция Германии вынуждена ежедневно по нескольку раз выезжать в общежития для украинских беженцев для урегулирования обстановки. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным таблоида, украинские беженцы доставляют проблемы не только социальным учреждениям, но и полиции: только за первые три месяца этого года правоохранители совершили 230 вызовов в места размещения приезжих из Незалежной, что составляет примерно два-три вызова в день.

Не все обращения связаны с криминалом: спектр нарушений, по которым жители жалуются на украинских беженцев, разнообразен. Чаще всего в полицию обращаются по поводу краж, нарушения спокойствия, угроз и драк.