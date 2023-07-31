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31 июля, 02:50

Кражи, угрозы, драки: Полиция Германии ежедневно выезжает в общежития для украинских беженцев

Bild: Полиция ФРГ ежедневно выезжает на вызовы в общежития для украинских беженцев

Полиция Германии вынуждена ежедневно по нескольку раз выезжать в общежития для украинских беженцев для урегулирования обстановки. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным таблоида, украинские беженцы доставляют проблемы не только социальным учреждениям, но и полиции: только за первые три месяца этого года правоохранители совершили 230 вызовов в места размещения приезжих из Незалежной, что составляет примерно два-три вызова в день.

Не все обращения связаны с криминалом: спектр нарушений, по которым жители жалуются на украинских беженцев, разнообразен. Чаще всего в полицию обращаются по поводу краж, нарушения спокойствия, угроз и драк.

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Ранее стало известно, что в 2022 году население Германии выросло на 1,3% — более чем на один миллион человек — из-за притока беженцев, в первую очередь с Украины.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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