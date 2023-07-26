Живущая в ФРГ россиянка попала под суд после того, как на неё напали украинские беженцы

Проживающая в Германии уроженка Татарстана Светлана Кузьмина пытается добиться справедливости для себя и справедливого наказания для судьи, выписавшего ей штраф после уличного конфликта с украинскими беженцами. О своей ситуации Светлана рассказала журналистам kp.ru.

Кузьмина выросла в Балтасинском районе Татарстана и после окончания университета отправилась работать в Германию, где встретила любимого мужчину. Сейчас они в браке и у них подрастает двое детей: мальчик и девочка. У детишек двойное гражданство: РФ и ФРГ, ведь уроженка Татарстана не стала отказываться от своего российского происхождения. И с этим не было никаких сложностей, пока в Германии не стало появляться всё больше украинских беженцев. С одной из групп таких беженцев у Светланы и произошёл конфликт.

Ситуация, начавшаяся с дружелюбной беседы, произошла в 2022 году. Тогда из-за разницы во взглядах на происходящее на Украине Светлану и её ребёнка окружила группа агрессивно настроенных украинцев, которые бранили её, пытались схватить и угрожали ей. По этому поводу она обратилась в полицию, но ей заявили, что её обвинения надуманны, и не стали возбуждать дело, тогда как встречный иск от её противников был принят, и судья выписал женщине штраф в 3000 евро за оскорбления беженцев. И это даже несмотря на то, что её обвинители в какой-то момент смутились и отозвали свои претензии.

Сейчас Светлана намерена добиться для судьи наказания за несправедливый приговор. Юристы считают, что она очень сильно рискует, ведь в ФРГ в рамках негласной практики порой могут лишить родительских прав и передать детей в иную семью, такие случаи бывали.