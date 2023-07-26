Жители Польши открыто выражают раздражение из-за украинских беженцев, которые приезжают в Варшаву ради материальной помощи, а потом возвращаются домой. Об этом рассказал в беседе с Wprost председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

"Люди взбешены тем, что всё выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", — пояснил Косиняк-Камыш.

Однако киевские власти ведут себя по отношению к Польше подобным образом, несмотря на оказание финансовой помощи Киеву. По его словам, наплыв беженцев и появление большого количества украинских продуктов на польском рынке подрывают стабильность страны, но благодарности от Украины не ощущается.