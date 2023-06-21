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21 июня, 04:24

Украинские беженцы рекордно увеличили население Германии

Население ФРГ в 2022 году выросло до рекордных 84,4 млн человек за счёт беженцев

В 2022 году население Германии выросло на 1,3% — более чем на один миллион человек — из-за притока беженцев, в первую очередь с Украины. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Всего в конце прошлого года в стране, по данным федерального статистического ведомства, проживало 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев, что на 1,3% больше, чем в предыдущем. У большинства из них турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. В 2022 году 915 тысяч мигрантов прибыли с Украины. Такое увеличение зафиксировано впервые за 30 лет.

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А ранее читателей газеты Die Welt возмутила беженка с Украины, оскорбившая арабских мигрантов. Они назвали это "чистейшей воды расизмом".

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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