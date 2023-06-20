"Чистейшей воды расизм!": Наглая украинская беженка шокировала немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали украинскую беженку, которая оскорбила мигрантов из арабских стран. В прошлом году женщина с девятилетним сыном переехала в Берлин из Киева и пожаловалась, что не может найти высокооплачиваемую работу.

"Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час", — заявила она.

Далеко не все поняли резкое высказывание беженки. Пользователь с ником Marc Mu вообще отметил, что у него никогда не было положительного опыта общения с украинцами. По его словам, они ищут выгоду даже в мелочах, подтасовывая время прибытия и убытия на платных парковках, чтобы меньше платить.

"Но, конечно, верх наглости — это то, о чём написано в этой статье. Как понимать слова о "беженцах-арабах"? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!" — возмутился комментатор.

Читатель с ником Double A тоже поспешил спустить даму с небес на землю, отметив, что гораздо важнее не то, откуда человек приехал, а то, что он делает и как себя ведёт. По его словам, украинским беженцам стоит быть более благодарными, ведь им и так предоставляется всё необходимое: крыша над головой, деньги на пропитание, одежда, возможность проводить досуг и т. д.

"Потом этот кто-то начинает предъявлять претензии: выбирает, какую работу хочет получить, сколько зарабатывать, и это вместо того, чтобы сказать спасибо за безопасную и достойную жизнь, которую ему предоставили задаром", — разразился Double A.

При этом многие украинские беженцы даже не работают и прекрасно живут на пособие, которое им предоставляется властями. К слову, на данный момент количество граждан Незалежной, получивших убежище в Германии, превышает миллион человек.