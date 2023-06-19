Немецкие правозащитники осудили президента Чехии за русофобию после призыва "следить за русскими"

Немецкие правозащитники требуют от мирового сообщества реакции на недавнее нашумевшее высказывание президента Чехии Петра Павела по поводу "пристального наблюдения" за россиянами, проживающими за границей. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) подготовила соответствующее обращение в адрес Правительства Германии и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По мнению правозащитников, нарушение прав человека по национальному признаку налицо.

В своём заявлении чешский президент сослался на опыт Второй мировой войны, когда "всё японское население, проживавшее в Соединённых Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения". В ответ на это правозащитники напомнили, что около 120 тысяч человек японского происхождения были насильно помещены в лагеря для интернированных после нападения японских войск на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года. Лагеря были окружены колючей проволокой и охранялись американскими солдатами. Президент США Рональд Рейган принёс официальные извинения за лагеря в 1988 году. Президент США Джо Байден заявил в феврале, что это "один из самых позорных периодов в американской истории", не имеющий отношения к верховенству закона.

"Не могу дать объяснение тому, что для Петра Павела этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря. Это исходит из контекста его заявления. Я оцениваю высказывание чешского политика как факт откровенной русофобии, оторванный от исторического и политического опыта", — заявил президент ассоциации VADAR Ульрих Ойме.

По мнению правозащитника, слова чешского президента и отсутствие международного резонанса дают понять, почему для политиков стран ЕС не является проблемой сотрудничество с украинскими нацистами. "Их объединяют те же идеи".

"Следить за людьми по признаку их национальности, не допускать к спортивным мероприятиям по признаку их происхождения, лишать людей собственности на основании их места рождения, отказывать компаниям в юридической помощи на основании национальной принадлежности собственника... Разве у нас не было этого раньше? Не прошло и ста лет. Неужели у нас короткая память?" — отметил Ойме.