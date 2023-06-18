Президент Чехии оправдался за слова о слежке за проживающими на Западе россиянами

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не предлагал применять к живущим на Западе россиянам ограничительные меры, принятые в период Второй мировой войны в США по отношению к пребывавшим там японцам. Речь идёт о слежке.

"Это высказывание решительным образом не прозвучало как одобрение [действовавшей в США во время Второй мировой войны практики по отношению к выходцам из Японии] или тем более предложение, что мы должны идти таким же путём", — сказал политик в эфире телеканала CNN Prima News.

Павел добавил, что его слова нужно воспринимать "только как исторический контекст, что рестриктивные меры по отношению к нации страны, которая ведёт войну, в прошлом уже были". При этом чешский лидер заметил, что ограничения, которые были приняты во время Второй мировой войны в США по отношению к находившимся там японцам, не являются чем-то, с чем бы он "был согласен".

Также Павел пояснил, что в недавнем резонансном интервью он использовал слово "наблюдение", а не "слежка" со стороны спецслужб. По словам политика, он имел в виду общее наблюдение за тем, что происходит в российской общине.

"Целью данной меры является [необходимость] обеспечить безопасность наших граждан, чтобы Врбетица или что-то подобное не повторилось", — поведал лидер Чехии.

В недавнем интервью он заявил, что спецслужбы принимающих стран должны пристально наблюдать за всеми россиянами, проживающими на Западе. На вопрос, что он подразумевает под наблюдением, политик пояснил, что имел в виду "находиться под пристальным вниманием служб безопасности". Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова уточнила, что речь шла не об "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".