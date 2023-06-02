В Чехии углядели российский "след" в фейках о смерти будущего президента перед выборами

Полиция Чехии обнаружила российский "след" при расследовании дела о распространении дезинформации о смерти президента страны Петра Павела перед выборами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Криминалисты из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом пражской полиции расследовали дело [о распространении фейков о смерти Петра Павела] и установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию", — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

При этом уточняется, что конкретного виновного, ответственного за распространение фейков, установить не удалось.