Регион

Уведомления отключены

29 мая, 14:36

Чехия намерена видеть в России угрозу в течение ещё десяти лет

Глава МИД Чехии Липавский: Россия в течение десятилетия будет представлять угрозу для ЕС

Чехия строит свою внешнюю политику исходя из предположения, что Россия будет представлять для неё угрозу в течение десятилетия. Об этом заявил глава МИД республики Ян Липавский на конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

"Россия представляет угрозу Европе, и внешняя политика Чехии основывается на предположении, что это не изменится в течение ближайшего десятилетия", пояснил чешский министр.

"Клоунское шоу": Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и сел в лужу

"Клоунское шоу": Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и сел в лужу

Ранее президент Чехии Петр Павел посоветовал Киеву не торопиться с контрнаступлением. По его словам, если Украина потерпит поражение в результате контрнаступления, то второго шанса в этом году у неё не будет.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • чехия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров