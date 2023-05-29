Чехия намерена видеть в России угрозу в течение ещё десяти лет

Чехия строит свою внешнюю политику исходя из предположения, что Россия будет представлять для неё угрозу в течение десятилетия. Об этом заявил глава МИД республики Ян Липавский на конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

"Россия представляет угрозу Европе, и внешняя политика Чехии основывается на предположении, что это не изменится в течение ближайшего десятилетия", — пояснил чешский министр.