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7 мая, 15:59

Президент Чехии посоветовал Киеву не торопиться с контрнаступлением

Если Украина потерпит поражение в результате контрнаступления, то второго шанса в этом году у неё не будет. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью британской газете The Guardian.

Чешский лидер считает, что украинским властям нельзя торопиться с контрнаступлением, поскольку оно само по себе может грозить "ужасными потерями", болезненными для Киева. При этом неважно, насколько сильной будет военная мощь ВСУ, риски высоки.

"По всей видимости, у них ещё есть ощущение того, что они не обладают всем для успешного начала операции", — сказал он.

Чешский президент отметил, что предостерёг киевские власти от поспешного начала контрнаступления на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалём. Он также призвал Запад быть готовым к тому, что у Украины не получится достигнуть всех целей в этом конфликте.

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В США разоблачили главный страх Киева перед Западом из-за контрнаступления

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о том, что ожидания от украинского контрнаступления среди союзников Киева слишком завышены. Этот фактор является главной причиной его беспокойства.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Илья Суриков
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