В США разоблачили главный страх Киева перед Западом из-за контрнаступления

У Запада слишком завышенные ожидания от планируемого контрнаступления, в связи с чем в Незалежной стараются снизить их. По расчётам Киева, контрнаступление не сможет переломить ход конфликта, пишет газета The Washington Post по итогам разговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым.

"Ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире. Большинство людей ждёт чего-то крупного", — сообщил изданию Резников.

По данным газеты, киевские чиновники переживают, что, если контрнаступление пройдёт для них неудачно, они лишатся поставок военной техники, а Запад попробует заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Зеленский заметил, что чем больше побед ВСУ одержит на поле боя, тем больше получит доверия граждан и помощи.

По словам лидера Незалежной, страна будет готова начать наступление сразу после получения вооружения, согласованного с партнёрами. Он заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16, так как проигрывает в небе. Резников же подчеркнул, что первая украинская штурмовая группа готова к наступлению более чем на 90%, при этом часть военных всё ещё обучаются за рубежом. Он добавил, что главная потребность Украины — системы ПВО.