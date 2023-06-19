В Госдуме призвали уехавших россиян вернуться, пока Запад не лишил их такой возможности

Уехавшие из России граждане ещё могут вернуться на родину, но, учитывая риторику на Западе, скоро может стать поздно. Об этом предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что более половины россиян, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись обратно и этот процесс продолжается. Одной из причин председатель нижней палаты парламента назвал "русофобскую политику западных государств".

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра, при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть", — написал спикер Госдумы в своём телеграм-канале, комментируя недавние заявления президента Чехии Петра Павела.

Как указал Володин, после провокационного высказывания чешского лидера об отправке проживающих за границей россиян в концлагеря гражданам РФ нужно срочно задуматься о возвращении на родину.

"Для того чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря", — подчеркнул политик.

После таких слов, продолжил Володин, нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, "необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждёт".