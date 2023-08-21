Власти Ирландии быстро поставили на место бунтующих из-за еды украинских беженцев

Размещённые в одном из ирландских отелей украинские беженцы раскритиковали решение властей взимать с них плату за питание. По мнению граждан Незалежной, их обязаны кормить бесплатно. Об этом сообщили авторы местного издания Sunday World.

Журналисты рассказали, что недавно беженцы адресовали главе отеля Breaffy Woods письмо, где выразили коллективное несогласие с действующими правилами. Кроме того, приезжие увидели в возникшей ситуации признаки дискриминации по национальному признаку.

Усмирить пыл недовольных украинцев были вынуждены власти страны. Они назвали сборы за еду обязательными, а также пригрозили выселить всех бунтарей в случае пренебрежения правилами, отметили в SW.

"Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье", — напомнили приезжим.