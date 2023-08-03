В Британии ожидают массового отъезда беженцев после истечения виз
Telegraph: Сто тысяч беженцев с Украины покинут Британию из-за истечения виз
Более половины украинских беженцев, осевших в Великобритании, вынуждены будут уехать из страны в 2025 году, когда истекут визы. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на заявление члена парламента и бывшего министра юстиции Соединённого Королевства Роберта Бакленда.
Он считает, что министрам необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам "более постоянного статуса", чтобы у людей появилась ясность и возможность планировать, тем более что у многих из них дети школьного возраста.
По информации газеты, после начала СВО в страну прибыло 182 тысячи украинцев. Уехать в 2025-м должны будут около 100 тысяч из них.
А ранее сообщалось, что полиция Германии ежедневно выезжает в общежития для украинских беженцев. Только за первые три месяца этого года было совершено 230 вызовов правоохранителей в места размещения приезжих из Незалежной, что составляет примерно два-три вызова в день.
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