В Британии ожидают массового отъезда беженцев после истечения виз

Более половины украинских беженцев, осевших в Великобритании, вынуждены будут уехать из страны в 2025 году, когда истекут визы. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на заявление члена парламента и бывшего министра юстиции Соединённого Королевства Роберта Бакленда.

Он считает, что министрам необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам "более постоянного статуса", чтобы у людей появилась ясность и возможность планировать, тем более что у многих из них дети школьного возраста.

По информации газеты, после начала СВО в страну прибыло 182 тысячи украинцев. Уехать в 2025-м должны будут около 100 тысяч из них.