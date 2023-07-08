Беженцы с Украины не хотят собирать ягоды в Финляндии, боясь лишиться пособий

Украинские беженцы отказываются выполнять сезонные работы по сбору ягод в городах Финляндии, боясь потерять социальные пособия. Об этом пишет Yle.

Финны подчёркивают, что раньше украинцы активно работали, но теперь они отказываются от сезонной работы, так как это сокращает размер положенных им социальных выплат. Сложившаяся сегодня ситуация совсем не устраивает местных фермеров.

По словам финского депутата Мии Лайхо, в Финляндии работать должно быть выгоднее, чем жить на пособие. Она заявила, что необходимо поскорее урегулировать этот вопрос на государственном уровне.